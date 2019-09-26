Son Dakika Haberleri: Kupadan elenen Es Es rotayı lige çevirdi
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Kupadan elenen Es Es rotayı lige çevirdi

36 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'ndan Diyarbekirspor'a 2-1 yenilerek elenen Eskişehirspor, rotayı tekrar lige çevirdi.

Kupadan elenen Es Es rotayı lige çevirdi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'ndan Diyarbekirspor'a 2-1 yenilerek elenen Eskişehirspor, rotayı tekrar lige çevirdi.

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda turnuvaya veda etti. Kupadan elenen Eskişehirspor gözünü yeniden lige dikti. TFF 1. Lig'de geçen hafta Ekol Göz Menemenspor'u evinde yenmeyi başaran siyah-kırmızılılar, bu hafta Hatayspor ile karşılaşacak. Es Es yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan ile Hatayspor'dan karşılaşmasından 3 puan alıp alt sıralardan kurtulmak istiyor. Siyah-kırmızılı takım ligde geçen sezon Hatayspor'a karşı 3-0 ve 4-0'lık skorlarla boyun eğmişti.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Eskişehirspor, Hatayspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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