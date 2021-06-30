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Kupalar, Bodrum'da taraftarlarla buluştu - Son Dakika

Kupalar, Bodrum'da taraftarlarla buluştu

30.06.2021 19:23
Kupalar, Bodrum'da taraftarlarla buluştu, System.String[]

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın çifte kupası Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın çifte kupası Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda lig ve Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Kazanılan çifte kupa, planlanan program dahilinde Türkiye'nin farklı noktalarında sergileniyor. Çifte kupa bu kapsamda bir günlüğüne Bodrum'daki Kartal Yuvası'nda taraftarlarla buluştu. Gün içerisinde Kartal Yuvası'nı ziyaret eden taraftarlar kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kızı ile kupaların yanında fotoğraf çektiren Ömer Reşat Kayran, "Kupalar geldi ama öncesinde sevinci ve mutluluğu geldi. Yaşadık hepsini. Daha iyileri olacak, daha güzelleri olacak. Daha üst seviyede kupalarla beraber burada fotoğraf çektireceğiz." şeklinde konuştu.

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Aydınlı da "Öncelikle bu kupaların buraya gelmesini sağlayan yönetim kurulu başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, yönetim kuruluna, teknik ekibe, futbolculara, Beşiktaş camiasına çok teşekkür ederiz. İki kupa bir arada bizi çok mutlu etti. Hem Kartal Yuvası olarak hem de Bodrum Beşiktaşlılar Derneği olarak kupanın buraya gelmesinden dolayı çok mutluyuz. İnşallah Ağustos ayına da 3'üncü kupa gelecek" dedi.

Kulübün eski yöneticilerinden Ertuğrul Cem Ece de yaptığı açıklamada "Bodrum Beşiktaşlıları olarak şunu söylemek isterim, Bodrum cidden Beşiktaşlıların yoğun olduğu bir bölge. 150'nin üzerinde kongre üyesi olan kuvvetli bir yer. Bu kupaların buraya gelmesi bizler için çok büyü mutluluk. Ama kadınlarda da şampiyon olduk. O kupayı da getirseydiler bizim için çok güzel olurdu" açıklamasını yaptı.

Taraftarların kupaları ziyareti akşam saatlerine kadar sürdü. - MUĞLA

Kupalar, Bodrum'da taraftarlarla buluştu
Kupalar, Bodrum'da taraftarlarla buluştu
Kupalar, Bodrum'da taraftarlarla buluştu
Kupalar, Bodrum'da taraftarlarla buluştu
Kupalar, Bodrum'da taraftarlarla buluştu
Kupalar, Bodrum'da taraftarlarla buluştu

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kupalar, Bodrum'da taraftarlarla buluştu - Son Dakika Spor


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