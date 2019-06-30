Kupalar ve resimlerle Diyarbakırspor sergisi devem ediyor
1 saat önce
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi İç Kale'deki Saint George Kilisesi sergi alanında açılan kupalar ve resimlerle Diyarbakırspor sergisi, ziyaretçi akınına uğradı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
'ın Sur
ilçesinde bulunan tarihi İç Kale
'deki Saint George Kilisesi sergi alanında açılan kupalar ve resimlerle Diyarbakırspor
sergisi, ziyaretçi akınına uğradı.
Diyarbakır Masterler Birliğine bağlı futbol takımlarının yöneticileri ve futbolcuları kulübün 51 yıllık tarihine ait resim ve sergilerin sergilendiği sergiyi ziyaret ederek nostaljik anlar yaşadı.
Sergiyi ziyaret eden çocuklar da ellerine aldıkları unutulmaz kadroların resimleriyle poz verdi. - DİYARBAKIR
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