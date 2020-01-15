Kupanın son sahibi Galatasaray, Rize'de avantaj arıyor! iddaa'da oynanması gereken...

Bu bir ilandır



RİZESPOR - GALATASARAY



Kupanın son sahibi Galatasaray, önceki turda oldukça çekişmeli geçen bir eşleşme sonucu Tuzlaspor'u eleyerek adını son 32 takım arasına yazdırmıştı.



Transfer dönemini aktif geçiren Galatasaray'da Martin Linnes yeniden kadroya alınırken Henry Onyekuru da takıma döndü ve fakat hastalığı sebebiyle deplasman kafilesinde yer almadı.



Saracchi ve Sekidika gibi genç isimlerin alınması ve Babel'in gönderilmesiyle yaş ortalamasını düşüren konuk ekipte taraftarlar ikinci yarıda daha dinamik bir futbol beklentisinde.



TD Fatih Terim, yeni transferler Saracchi ve Sekidika'yı yabancı kontenjanında henüz yer açılmadığı için kadroya almadı.



Aslan'da geçtiğimiz sezon Rize'de oynanan maçta sakatlanan Emre Akbaba'nın yine Rize'de sahalara dönmesi bekleniyor.



İlk yarıda gösterdiği inişli çıkışlı performansla ligi 12. sırada tamamlayan Rizespor önceki turda Samsunspor'u elemişti.



Transferde kadrosunu forvet Milan Skoda ve orta saha Denys Harmash ile takviye eden Karadeniz ekibinin 1-2 transfer daha yapması bekleniyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



Galatasaray ligin ilk yarısının en az gol yiyen takımı oldu.



Galatasaray'ın son 5 resmi maçı 2.5 gol üzeri tamamlanırken bu 5 maçın 4'ü ise 3.5 gol üzeri bitti.



Rizespor'un ligdeki son 5 maçının ilk yarısında gol atıldı.



Rizespor çıktığı son 10 resmi maçın 8'inde gol yedi.



İki ekip arasında 1 Kasım'da oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Galatasaray kazanmıştı.



TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu kupa maçını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Galatasaray galibiyet!



Üyelerin yaklaşık %46'sı karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyor.



Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Galatasaray'ın gol silahı Falcao'nun Porto günlerinden harika bir gol! İzleyelim...