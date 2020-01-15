Kupanın son sahibi Galatasaray, Rize'de avantaj arıyor! iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kupanın son sahibi Galatasaray, Rize'de avantaj arıyor! iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika Spor

Kupanın son sahibi Galatasaray, Rize'de avantaj arıyor! iddaa'da oynanması gereken...

6 saat önce

Bu bir ilandırRİZESPOR - GALATASARAYKupanın son sahibi Galatasaray, önceki turda oldukça çekişmeli geçen bir eşleşme sonucu Tuzlaspor'u eleyerek adını son 32 takım arasına yazdırmıştı.

Kupanın son sahibi Galatasaray, Rize'de avantaj arıyor! iddaa'da oynanması gereken..., System.String[]

Bu bir ilandır


RİZESPOR - GALATASARAY


Kupanın son sahibi Galatasaray, önceki turda oldukça çekişmeli geçen bir eşleşme sonucu Tuzlaspor'u eleyerek adını son 32 takım arasına yazdırmıştı.


Transfer dönemini aktif geçiren Galatasaray'da Martin Linnes yeniden kadroya alınırken Henry Onyekuru da takıma döndü ve fakat hastalığı sebebiyle deplasman kafilesinde yer almadı.


Saracchi ve Sekidika gibi genç isimlerin alınması ve Babel'in gönderilmesiyle yaş ortalamasını düşüren konuk ekipte taraftarlar ikinci yarıda daha dinamik bir futbol beklentisinde.


TD Fatih Terim, yeni transferler Saracchi ve Sekidika'yı yabancı kontenjanında henüz yer açılmadığı için kadroya almadı.


Aslan'da geçtiğimiz sezon Rize'de oynanan maçta sakatlanan Emre Akbaba'nın yine Rize'de sahalara dönmesi bekleniyor.


İlk yarıda gösterdiği inişli çıkışlı performansla ligi 12. sırada tamamlayan Rizespor önceki turda Samsunspor'u elemişti.


Transferde kadrosunu forvet Milan Skoda ve orta saha Denys Harmash ile takviye eden Karadeniz ekibinin 1-2 transfer daha yapması bekleniyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!


Galatasaray ligin ilk yarısının en az gol yiyen takımı oldu.


Galatasaray'ın son 5 resmi maçı 2.5 gol üzeri tamamlanırken bu 5 maçın 4'ü ise 3.5 gol üzeri bitti.


Rizespor'un ligdeki son 5 maçının ilk yarısında gol atıldı.


Rizespor çıktığı son 10 resmi maçın 8'inde gol yedi.


İki ekip arasında 1 Kasım'da oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Galatasaray kazanmıştı.


TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?


Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu kupa maçını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Galatasaray galibiyet!


Üyelerin yaklaşık %46'sı karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyor.


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Galatasaray'ın gol silahı Falcao'nun Porto günlerinden harika bir gol! İzleyelim...

Galatasaray, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antika tutkusu nedeniyle evini müzeye çevirdi
Avrupa liglerinde, şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray oldu Yusuf Günay'dan Arda Turan ve Jeison Murillo açıklaması: Yeni gelişme yok Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Nzonzi için olay sözler: Onu istememek beyinsizliktir

Son Dakika Haberleri
21:25 Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor
21:23 BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ardından Açıklaması - Son Dakika Spor
21:18 Hasan Davulcu: Olimpiyatlar öncesinde 20 federasyonumuzu denetleyeceğiz - Son Dakika Spor
21:18 Bursasporlu oyuncular Emirhan Aydoğan ve Çağlar Şahin Akbaba açıklamalarda bulundu - Son Dakika Spor
21:18 ING All Star 2020'de çocuklar için anlamlı proje - Son Dakika Spor
20:32 Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu - Son Dakika Spor
20:01 Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:31:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kupanın son sahibi Galatasaray, Rize'de avantaj arıyor! iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]