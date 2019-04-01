Son Dakika Haberleri: Kupanın Var ve Avar'ları Açıklandı

Kupanın Var ve Avar'ları Açıklandı

53 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmalarında görev alacak VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ları (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıklandı.

Kupanın Var ve Avar'ları Açıklandı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmalarında görev alacak VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ları (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıklandı. Liglere verilen milli takım ve seçim arası sona erdi. Futbolda heyecan Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarın ve perşembe günü oynanacak mücadelelerde görev alacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı. Buna göre yarın Galatasaray'ın sahasında E.Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği mücadelenin VAR'ı Arda Kardeşler, AVAR'ı da Tarık Ongun oldu. Ümraniyespor'un, perşembe günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Akhisarspor ile oynayacağı maçta VAR olarak ise Mete Kalkavan görev yapacak. Kalkavan'a AVAR olarak Kemal Yılmaz eşlik edecek.

(Uygar Aydın/ İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:16 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Yozgat'ta Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 15:09:20. #7.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kupanın Var ve Avar'ları Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]