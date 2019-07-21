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Kupayı Başkan Uysal'a hediye ettiler

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin veteranlar voleybol takımı, Kocaeli'de düzenlenen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası'nda kendi yaş gruplarında namağlup şampiyon oldu.

Kupayı Başkan Uysal'a hediye ettiler, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin veteranlar voleybol takımı, Kocaeli'de düzenlenen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası'nda kendi yaş gruplarında namağlup şampiyon oldu. Tecrübeli voleybolcular şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ümit Uysal'a hediye etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin 55 yaş ve üstü voleybolculardan oluşan Antalya Masters voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası'nda kendi yaş gruplarında şampiyon oldu. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada Paşanın tecrübeli voleybolcuları, Ege 1980 ve Altekma ile aynı grupta yer aldı. 21-23 Haziran tarihlerinde düzenlenen turnuvada Antalya Masters, rakipleriyle ikişer maç yaparken turnuvayı namağlup tamamlayarak kupaya uzandı.

Voleybolcular, Kocaeli'de kazandıkları kupayı Başkan Uysal'a hediye etti. Başkan Uysal da Muratpaşa'da sporun bir kültür olarak yayılmasına yönelik ortaya koydukları vizyonun parçası oldukları deneyimli voleybolculara ayrıca teşekkür etti. Muratpaşa'da sporun her yaş grubu için ulaşılabilir olması için yoğun bir çabanın içinde olduklarını belirten Başkan Uysal, "Bu bağlamda mahallerimizde inşa ettiği spor salonlarına yeni dönemde 5 tane daha ekleyeceğiz" dedi. - ANTALYA
Muratpaşa, voleybol, Uysal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
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