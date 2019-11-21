Son Dakika Haberleri: Küpe davası sonuçlandı
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Küpe davası sonuçlandı

6 saat önce

Yılmaz, G.B.'nin kendisi ve ortağının cüzdanından para, 10 bin liralık yüzük ve iki çift pırlanta küpe çaldığını öne sürmüştü.

Küpe davası sonuçlandı, System.String[]

Yılmaz, G.B.'nin kendisi ve ortağının cüzdanından para, 10 bin liralık yüzük ve iki çift pırlanta küpe çaldığını öne sürmüştü. Mahkeme, G.B. hakkında beraat kararı verdi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36 
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