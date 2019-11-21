Küpe davası sonuçlandı
6 saat önce
Yılmaz, G.B.'nin kendisi ve ortağının cüzdanından para, 10 bin liralık yüzük ve iki çift pırlanta küpe çaldığını öne sürmüştü.
Yılmaz, G.B.'nin kendisi ve ortağının cüzdanından para, 10 bin liralık yüzük ve iki çift pırlanta küpe çaldığını öne sürmüştü. Mahkeme, G.B. hakkında beraat kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36
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