Son Dakika Haberleri: Küpeler Muhtarı Genel Müdür Başaran'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Küpeler Muhtarı Genel Müdür Başaran'ı ziyaret etti

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci ilçesine bağlı Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci'yi makamında ağırladı.

Küpeler Muhtarı Genel Müdür Başaran'ı ziyaret etti, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci ilçesi Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci ve azalarını makamında ağırladı. Muhtar İzci, kendilerini ağırladıkları için Genel Müdür Başaran'a teşekkürlerini sunarak görevinde başarılar diledi.

İzci, MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da ziyareti nedeniyle Muhtar Osman İzci'ye teşekkür ederek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için çalışıyoruz. Bu çerçevede gerek muhtarlarımızı makamımızda ağırlayarak gerekse de mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde onların taleplerini dinliyoruz ve çözümler üretiyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Demirci, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:11 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyum kararı sonra Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı
Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme başlatıldı Son dakika: Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki Tunç Soyer: Başkanların görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:13:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küpeler Muhtarı Genel Müdür Başaran'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]