Küpeli: Eskişehir Sanayisi yıldız gibi parlıyor - Son Dakika

Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Keskin'e Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki firmalar, üretim çalışmaları, bölgenin gelişimi ile sürdürülen yeni yatırımlar konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Küpeli, Eskişehir OSB'ye yeni yatırımcılar kazandırmak konusunda sürekli çalışma içinde olduklarını aktararak, "Gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz. Eskişehir'e sürekli yeni yatırımcı getirmek için uğraş veriyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çok önemli yatırımları Eskişehir'e kazandırdık. Yeni ve çok önemli yatırımların da yolda olduğunu söyleyebilirim. Raylı sistemler sektöründe 100 milyon dolarlık ve 3 bin kişinin bir çalışacağı yatırımı kısa süre önce Eskişehir'e gelmesini sağladık. Yer tahsisini yaptık.Yine buna benzer ve hatta yatırım tutarı olarak çok daha büyük bazı yeni yatırımlar için dünyanın en büyük ana ve yan sanayi otomotiv markalarıyla görüşme halindeyiz. Yeni nesil üretim teknolojilerin şehrimize kazandırılması için görüşmelerimiz sürüyor. Bölgemizde halen 777 sanayi tesisi bulunuyor. Bunlardan 566 tanesi fiilen üretimde, kalan 21 tanesi inşaat halinde, diğer 190 tanesi ise proje aşamasındadır. 2 yıl içinde Eskişehir OSB'de üretime geçecek sanayi tesisi sayısı 211'dir. Ayrıca en son 2. KOBİ-OSB'yi hayata geçirdik ve 566 bin metrekarelik alanda 142 firmaya yer tahsislerini gerçekleştirdik. Kısa sürede burada fabrikaların ve tesislerin yükselmeye başlayacak. Yepyeni bir OSB'yi daha Eskişehir sanayisine kazandırdık. 4 sene önce yerleşime açtığımız İmişehir'deki OSB 1. Gelişme Bölgesinin yaklaşık yüzde 60'lık kısmı yatırımcılarla doldu. Bu bölgemizdeki fabrikalar hızla yükseliyor ve Eskişehir ekonomisine ciddi katkı sağlamaya başlıyorlar. Eskişehir OSB'de üretim yapan tesis sayısını arttırmak için sürekli çalışıyoruz. Yaptığımız yatırım ve çalışmalarla Eskişehir'in OSB'si ve sanayisi ile ülkemizde bir yıldız gibi parlaması için sürekli çalışıyoruz" dedi.

Şehir Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Keskin ise, Eskişehir'in güçlü bir sanayi altyapısının olduğunu söyledi. Keskin, Eskişehir OSB'nin önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, Eskişehir basını olarak yapılan bu çalışmaları kamuoyuna aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Keskin, Eskişehir yerel basını olarak şehre yapılan tüm yatırımları desteklediklerini ve Eskişehir sanayisinin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Keskin, Eskişehir'in gerek sanayisi gerek üniversiteleri ve eğitim hayatı gerekse de yaşam kalitesiyle Türkiye'nin en gözde şehri olduğunu belirterek, bu konuda Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulunun çok büyük gayretleri ve emekleri olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.