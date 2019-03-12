Son Dakika Haberleri: Küpeli İlk Toplantıda Dualarla Anıldı

Küpeli İlk Toplantıda Dualarla Anıldı

22 dakika önce

AK Parti Adana İl Yönetimi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli'yi ilk yönetim kurulu toplantısında dualarla andı.

Küpeli İlk Toplantıda Dualarla Anıldı, System.String[]
AK Parti Adana İl Yönetimi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli'yi ilk yönetim kurulu toplantısında dualarla andı.

AK Parti Adana İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen haftalık olağan il yürütme ve il yönetim kurulu toplantısında, Küpeli'nin toplantılarda oturduğu koltuğa fotoğrafı konularak masası da güllerle donatıldı. Hüznün yaşandığı toplantıda, arkadaşları Küpeli'yi dualarla andı.

Ömer Küpeli'nin yerinin asla doldurulamayacağını belirten İl Başkanı Şerif Güler, "Onu hep çalışkanlığı, naifliği ve nezaketi ile hatırlayacağız. Onun yeri asla doldurulamaz. Çok kıymetli dava arkadaşımızın vefatı dolayısıyla taziyelerini bizzat şahsımı arayarak ve İl Başkanlığımıza gönderdikleri taziye dilekleri için herkese, cenaze töreninde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, acının en büyüğünü yaşayan ailesine, başsağlığı diliyorum" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:18 Kaynak: İHA

Politika
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