Küpesini çıkarırken yanlış salona geldiğini anladı, sınava yetişemedi - Son Dakika
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Küpesini çıkarırken yanlış salona geldiğini anladı, sınava yetişemedi

18.06.2022 12:31
Küpesini çıkarırken yanlış salona geldiğini anladı, sınava yetişemedi

ANTALYA'da Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav merkezine gelen Aydın Adıyaman, uyarı üzerine polisin de yardımıyla küpelerini çıkarırken, yanlış yere geldiğini fark etti.

ANTALYA'da Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav merkezine gelen Aydın Adıyaman, uyarı üzerine polisin de yardımıyla küpelerini çıkarırken, yanlış yere geldiğini fark etti. 100 metre mesafedeki kendi sınav merkezine koşan Adıyaman, kapılar kapandıktan 2 dakika sonra ulaşınca salona giremedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT, saat 10.15'te başladı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde adaylara 'Son 2 dakika' uyarısı yapıldıktan sonra koşarak gelenler oldu. Son dakika gelenlerden Aydın Adıyaman, salona giriş yapmak isterken, kapıda bekleyen polis memuru küpelerini çıkarması gerektiğini söyledi. Küpelerini çıkarmakta güçlük çeken Adıyaman'a polis memuru da yardımcı oldu. Ancak Adıyaman, sınav merkezine girdikten sonra yanlış yere geldiğini fark edip geri çıktı. İlahiyat fakültesinde sınava gireceği bildirilen Adıyaman, emanete bıraktığı küpelerini almak için masada bir süre bekledi. Sınava gireceği merkeze doğru 100 metre koşan Adıyaman, kapının 2 dakika önce kapandığını öğrendi.

Eşi Ahmet Atılgan'a destek için gelen Reyhan Nur Atılgan da bebeği Remziye ile sınav merkezi önünde selfie çekti. Kızıyla eşine destek için geldiklerini belirten Atılgan, "Eşim kaybettiği yılların acısını çıkaracak. Gemi kaptanı olmak istiyor. İşten gelip bir de ders çalışıp bebeğe de bakıyordu. Çok zorlandı" dedi.Sınava hazırlık sürecinin güzel geçtiğini belirten Fatma Yalçına da "Kızım bir önceki sene gidemedi. Bu yıl hedefini değiştirip yeniden hazırlandı. İnşallah psikoloji okuyacak" diye konuştu.Kardeşine destek için gelen diş hekimi Aleyna Dilekçi, "Zor bir süreçti, günlerce test çözüp ders çalıştı. Ailesi olarak hep yanındaydık" dedi. Kimliğini evinde unuttuğu için sınava giremediğini belirten İrem Bolat ise "Heyecandan unuttum" diyerek, ailesine ulaşmaya çalıştı. Sürenin dolmasının ardından polislerin okulun kapısını kapatışını gözyaşlarıyla izleyen Bolat, "Kısmet değilmiş. Heyecandan kimliğimi yanıma almayı unuttum" diyerek evine geri döndü.Sınava girenlerin aileleri de dışarıda bekledi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 30'lu dereceleri gösterdiği turizm kenti Antalya'da aileler, güneşten korunmak için üniversite içindeki gölgelik alanlarda oturdu. Bazı aileler de çocukları için dua edip Kur'an okudu.

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Kulağındaki küpeleri sınavı kaçırmasına neden oldu Kulağındaki küpeleri sınavı kaçırmasına neden oldu Aydın Büyükşehir Belediyesi TYT sınavına katılan öğrencilerin yanında oldu Aydın Büyükşehir Belediyesi TYT sınavına katılan öğrencilerin yanında oldu
Kaynak: DHA

Adıyaman, Antalya, Aydın, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küpesini çıkarırken yanlış salona geldiğini anladı, sınava yetişemedi - Son Dakika

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