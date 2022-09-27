Küpe takan gençle önce dalga geçtiler sonra kalçasından bıçakladılar! - Son Dakika
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Küpe takan gençle önce dalga geçtiler sonra kalçasından bıçakladılar!

27.09.2022 10:10

Erzurum'da arkadaşıyla yolda yürüyen Mehmet G. küpesiyle dalga geçen 2 kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Güvenlik kamerasına kaydedilen olayla ilgili 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Erzurum'da Arkadaşı Enes K. (22) ile yürüyen Mehmet G.'nin yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti. Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.'yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet G. ve Enes K., ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Küpesiyle alay ettikleri genci bıçakladılar

POLİS KAMERALARI TEK TEK İNCELEDİ

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kırmızı montlu şüphelinin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, yanındaki açık kahverengi gömlekli kişinin ise sopa ile vurduğu tespit edildi.

Küpesiyle alay ettikleri genci bıçakladılar

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin Emrah C. (17) ile Can B. (17) olduğu saptandı. Polis, 2 şüpheliyi Çaykara Caddesi'nde bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Emrah C. ile Can B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR (2)
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Kaynak: DHA

Yakutiye, Erzurum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küpe takan gençle önce dalga geçtiler sonra kalçasından bıçakladılar! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küpe takan gençle önce dalga geçtiler sonra kalçasından bıçakladılar! - Son Dakika
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