KÜPESİYLE ALAY ETTİKLERİ GENCİ BIÇAKLADILAR - Son Dakika
Üye Girişi

KÜPESİYLE ALAY ETTİKLERİ GENCİ BIÇAKLADILAR

27.09.2022 11:25

ERZURUM'da arkadaşıyla yürüyen Mehmet G. (22), küpesiyle alay eden 2 kişi tarafından bıçaklandı.

ERZURUM'da arkadaşıyla yürüyen Mehmet G. (22), küpesiyle alay eden 2 kişi tarafından bıçaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 25 Ekim günü akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Enes K. (22) ile yürüyen Mehmet G.'nin yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti. Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.?yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet G. ve Enes K., ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kırmızı montlu şüphelinin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, yanındaki açık kahverengi gömlekli kişinin ise sopa ile vurduğu tespit edildi. Şüphelilerin Emrah C. (17) ile Can B. (17) olduğu saptandı. Polis, 2 şüpheliyi Çaykara Caddesi'nde bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Emrah C. ile Can B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Ardahan haber: Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem Ardahan haber: Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem İyi Parti Erzurum İl Başkanlığı, Sedat Peker'in İddialarında Adı Geçenler Hakkında Erzurum'da Yapamadığı Suç Duyurusunu Ankara'da Yaptı İyi Parti Erzurum İl Başkanlığı, Sedat Peker'in İddialarında Adı Geçenler Hakkında Erzurum'da Yapamadığı Suç Duyurusunu Ankara'da Yaptı
Kaynak: DHA

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜPESİYLE ALAY ETTİKLERİ GENCİ BIÇAKLADILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael yanıtladı! Ghezzal ve Redmond derbide forma giyebilecek mi?
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran maaş zammı sözleri: Ciddi şekilde artıracağız
17:52 Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 18:18:11. #1.11#
SON DAKİKA: KÜPESİYLE ALAY ETTİKLERİ GENCİ BIÇAKLADILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement