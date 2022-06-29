Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi halkın yoğun ilgi gösterdiği Canik Belediyesi Hayvan Pazarı'nda denetimler aralıksız sürüyor. Küpesiz ve pasaportsuz hayvanlar pazara alınmıyor.

Denetimlerin veteriner hekimi gözetiminde titizlikle sürdürüldüğü Canik Belediyesi Hayvan Pazarı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alışverişi ve kesimi yapabilmesi için tüm çalışmalar tamamlandı.

Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarının güvenlik kontrolleri Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlanırken Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından veteriner hekimi gözetiminde gerçekleştirilen denetimlerde küpesiz ve pasaportsuz hayvanlar pazara alınmadı.

"Tüm denetimler sürüyor"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, halkın huzurlu, güvenli ve hijyenik koşullarda kurban alışverişi ve kesimi yapabilmesi için tüm imkanları sağladıklarını belirtti. Sandıkçı, "Kafeteryası, mescidi, tuvaleti, banyosu ve idari binası ile Karadeniz'de örnek gösterilen Canik Hayvan Pazarı'nda halkımızın tüm ihtiyaçlarına anında cevap veriyoruz. Halkımızın güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurban ibadetini gerçekleştirmesi için ekiplerimiz tarafından gerekli tüm denetim ve kontroller sürdürülüyor" dedi. - SAMSUN