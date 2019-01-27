Küpkıran'da Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu

Ağrı
'da kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Küpkıran Kayak Merkezi
, yarıyıl tatilinde öğrenci ve kayakseverlerin akınına uğruyor. Kar
kalınlığının bir metreyi aştığı kentte, sömestirde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan tesis, Iğdır
ve komşu iller başta olmak üzere merkeze gelen çok sayıda turiste kayak imkanı sunuyor.
Ulaşımın oldukça kolay olduğu ve şehir manzarasına hakim tepede bulunan kayak merkezi, 800 metrelik 2 pisti ve acemiler için yapılan bir pistle hizmet veriyor.
Yarıyıl tatilinde yüzlerce öğrenci ve vatandaşı ağırlayan kayak merkezinde, dileyene kayak eğitimi de veriliyor.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül ile kayak merkezini ziyaret ettiklerini söyledi.
Kayak tesisinde 60 santimetre kar olduğunu ifade eden Çelebi, "Ağrı'da kar çok. Her yer cıvıl cıvıl. Çocuklar ve aileleri burada çok eğleniyor. Ağrı il merkezinde çok mükemmel bir kayak tesisimiz var. Kayakçılar eğitim görüyor. Burası kayak yapmak isteyenler için çok ideal bir yer." dedi.
Küpkıran Kayak Merkezine 2013 yılında ilk kez snowtrack gönderdiklerini aktaran Çelebi, şunları kaydetti:
"Bugün nereden bakarsanız bakın 3 bin 500 veya 4 bine yakın hem çocuklarımız hem sporcularımız var. Dolayısıyla Ağrı merkezde Doğu Anadolu Bölgesine nitelikli hizmet verecek bir kayak merkezimiz var. Özellikle Erzurum
'a, Kars
'a, Iğdır'a veya Van
'a, Muş
'a, Bitlis
'e dışarıdan gelen kardeşlerimizi ve bu bölgede oturan kardeşlerimizi biz Ağrı merkeze bekliyoruz."
İşletmeci Ali Yılmaz ise sezonun yoğun geçtiğini ve batı illerinden gelen kayakseverlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Yılmaz, şöyle konuştu:
"Kayak merkezimize gelip kayanların tamamı burayı çok beğeniyor. Belki pistimiz çok küçük olabilir ama burası Ağrı'ya çok yakın. Şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta. Dünya artık insanları dağlara götürmüyor. Dağları insanların ayağına getiriyor. Biz de böyle bir şey yaptık. Devletimiz şu anda bizi destekliyor. Sayın Valimizin de projeleri vardır. Suni kar ile pistimizi daha da büyütmeyi planlıyoruz. Seneye burada mutlaka konaklama olması lazım. İnşallah bunlar da önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek."
Yılmaz, sadece hafta sonu değil hafta içi de yoğun olduklarını vurgulayarak, müşterilerinin çoğunun öğrenci ve ailelerden oluştuğunu kaydetti.
-"Burada bir yaşından 50 yaşına kadar herkes güzel vakit geçirebiliyor"
Ağrı'ya ilk defa gelen ve burada kayakla tanışan Emre Aykut, pistin acemiler için oldukça iyi olduğunu ifade etti.
Hafta sonunda havalarında iyi olduğunu belirten Aykut, "Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Hafta sonu ve yarıyıl tatili dolayısıyla herkesin çocuklarıyla gelip vakit geçirebileceği güzel bir ortam olmuş. Burada bir yaşından 50 yaşına kadar herkes güzel vakit geçirebiliyor." ifadesini kullandı.
Merkezde kayak eğitimi veren milli antrenör Serkan Yılmaz
da yoğun taleple karşılaştıklarını ve eğitim almak isteyenlerin oldukça fazla olduğunu söyledi.
Ankaralı İcran Tarım ise kayak merkezini beğendiklerini vurgulayarak, çok kalabalık olduğunu ve herkesin eğlendiğini dile getirdi.