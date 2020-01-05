Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Ağrı'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Küpkıran Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Ağrı'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Küpkıran Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kente merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, yeni yılın ilk haftasında kayakseverleri ağırladı. Pist sayıları ve uzunlukları artırılarak büyütülen kayak merkezine gelen aileler, çocuklarıyla kayak, kızak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Kentte üniversite okuyan ve ilk kez kayak heyecanı yaşayan öğrenciler de acemi pistinde gönüllerince eğlendi.

Kayak merkezi sorumlusu Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın geç yağması nedeniyle sezonu geç açtıklarını söyledi.

Kayak merkezinin Ağrı'nın yanı sıra çevre illerden de misafirleri ağırladığını ifade eden Yılmaz, "Ciddi bir yoğunluk var. Dışarıdan gelen insanlar bizi sevindiriyor. Hafta sonu olduğu için bütün aileler burada. Uludağ'da görebileceğiniz her şey Ağrı'da mevcuttur." diye konuştu.

Vatandaşlardan Galip Tosun da geçen yıllara göre karın az yağdığına işaret ederek, bu nedenle Türkiye genelinde kayak tesislerinin sezonu geç açtığını belirtti.

Kayak yaparak eski anılarını tazelediğini aktaran Tosun, "Çocukluğumuzu yaşamak istedik. Hafta sonu merkezde güzel vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kayak Merkezi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:05 Kaynak: AA
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