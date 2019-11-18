Son Dakika Haberleri: "Küplü Dursun Öztulum" Kur'an Kursu açıldı
Son Dakika Yaşam 'Küplü Dursun Öztulum' Kur'an Kursu açıldı - Son Dakika

"Küplü Dursun Öztulum" Kur'an Kursu açıldı

6 saat önce

Bilecik İl Müftülüğü ve Küplü Köy Muhtarlığının katkılarıyla hizmete sunulan 4-6 yaş grubu "Küplü Dursun Öztulum" Kur'an Kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğü ve Küplü Köy Muhtarlığının katkılarıyla hizmete sunulan 4-6 yaş grubu "Küplü Dursun Öztulum" Kur'an Kursunun açılışı gerçekleştirildi.


Açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız burada çekirdekten dinlerini doğru bir şekilde öğrenecekler. Fiziki mekanlar bir araçtır. Bu mekanlar kullanılmazsa bir anlamı yok. Hayatımızı kolaylaştıracak, faaliyetlerimizi yapabileceğimiz buraları layıkıyla kullanalım. Burası amaca uygun örnek olsun" ifadelerine yer verdi.


İl Müftüsü Necati Akkuş ise, müftülük olarak gençlere ve çocuklara iman suyu verme gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, il genelinde 4-6 yaş grubu Kuran Kurslarının bulunduğunu bildirdi.


Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla "Küplü Dursun Öztulum" Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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