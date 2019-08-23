Son Dakika Haberleri: Küplüpınar'a Yeni Spor ve Eğitim merkezi
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Küplüpınar'a Yeni Spor ve Eğitim merkezi

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin Küplüpınar Mahallesi'nde inşa ettiği spor ve eğitim merkezindeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Küplüpınar'a Yeni Spor ve Eğitim merkezi, System.String[]

İlçeyi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor tesisi ve kültür merkeziyle donatan Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski spor kulüplerinden olan Küplüpınar Yeşildağspor Kulübü'ne de modern bir hizmet binası kazandırdı. Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü Sosyal Tesisi, yeşil alanı ve hizmet binası ile toplam 590 metrekare alan üzerine inşa edildi. İnşaat çalışmaları tamamlanan merkez, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının ardından hizmete açılacak.

Yeni binanın zemin katında; lokal, mutfak, ofis, yönetim odası ve teknik oda yer alacak. Diğer katında, 2 çok amaçlı salon, soyunma odası, duş alanlarının bulunacağı binanın bahçesinde ise açık oturma alanları olacak.

Osmangazi'yi sporun merkezi yapmak adına spor tesislerimize her geçen gün bir yenisini eklediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Mahallelerimize kazandırdığımız spor tesisleriyle amatör spor kulüplerinin çalışmalarına destek veriyoruz. Sosyal tesisimiz ile geleceğimizin teminatı gençlerimize sahip çıkarken, Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü'nde oynayan sporcularımıza da bir araya gelip vakit geçirebilecekleri bir alan sunuyoruz. Gençlerimizin gelişimi ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak tesis, mahallemize hayırlı olsun" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:59 Kaynak: Bültenler
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