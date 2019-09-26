Küplüpınar mahallesi'ndeki metruk bina yıkıldı

Metruk binalar konusunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Küplüpınar Mahallesi 2. Ustalar Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binanın yıkılması için harekete geçti. Belediye ekipleri, uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken tuttuğu ve tehlike arz eden metruk binayı iş makinesi ile yıktı. Metruk binanın yıkılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Özellikle uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi.