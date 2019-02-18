Son Dakika Haberleri: Küplüpınar Spor ve Eğitim Merkezi Hızla Yükseliyor

Küplüpınar Spor ve Eğitim Merkezi Hızla Yükseliyor

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin Küplüpınar Mahallesi'nde spor ve eğitim merkezi olarak inşa ettiği hizmet binasında çalışmalar hızla devam ediyor.

Küplüpınar Spor ve Eğitim Merkezi Hızla Yükseliyor, System.String[]

İlçeye birçok modern spor tesisi kazandıran Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski spor kulüplerinden olan Küplüpınar Yeşildağspor Kulübü'ne de modern bir hizmet binası inşa ediyor. Temeli geçtiğimiz Kasım ayında atılan hizmet binasının kaba inşaatı tamamlanırken sıva çalışmaları devam ediyor. Sosyal tesis olarak da kullanılacak yeni binanın alt katında yönetim odası, lokal, üst katında ise 2 adet çok amaçlı salon, soyunma odası ve duşlar yer alacak.

Bursaspor ile yaşıt olan Küplüpınar Yeşildağspor'a yeni bir bina kazandıracaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bölgedeki gençlerimize hizmet verecek ve Yeşildağspor Kulübümüz'e yakışacak yeni hizmet binasını kısa sürede tamamlayacağız. Hizmet binamız, kulübümüzün yanı sıra kadınlarımızın da faydalanabileceği bir kültür merkezi olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:27 Kaynak: Bültenler

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