Küplüspor'dan Başkan Şahin'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Küplüspor'dan Başkan Şahin'e ziyaret - Son Dakika Spor

Küplüspor'dan Başkan Şahin'e ziyaret

7 saat önce

Bilecik 2. Amatör Lig temsilcisi Küplüspor'un başkanı Hüseyin Demirbaş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

Küplüspor'dan Başkan Şahin'e ziyaret, System.String[]

Bilecik 2. Amatör Lig temsilcisi Küplüspor'un başkanı Hüseyin Demirbaş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte faaliyet gösteren amatör futbol takımlarına yardımda bulunmuştu. O dönem yardımı alamayan Küplüspor Başkanı Hüseyin Demirbaş ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Şahin'i makamında ziyaret ederek, yardımı kabul ettiler. Ziyaretleri ve nazik hediyeleri dolayısıyla Küplüspor Başkanı Hüseyin Demirbaş'a teşekkür eden Başkan Şahin, Küplüspor'a sportif faaliyetlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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