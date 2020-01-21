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Kuponsuz bono ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 9.59
6 saat önce
Hazine'nin ilk ihracını Salı günü gerçekleştirdiği 22 Nisan 2020 itfalı kuponsuz bonoda ortalama bileşik faiz yüzde 9.59 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:43 Kaynak: DHA
Hazine'nin ilk ihracını Salı günü gerçekleştirdiği 22 Nisan 2020 itfalı kuponsuz bonoda ortalama bileşik faiz yüzde 9.59 oldu.
Hazine'nin Ocak ayı iç borçlanma programı kapsamında gerçekleştirdiği kuponsuz bononun ilk ihracında net satış 398.8 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 858.7 milyon lira oldu.Kuponsuz bononun ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı 1 milyar 500 milyon lira, ROT teklifi 2 milyar 711.5 milyon lira, kamulara satış da 100 milyon lira olarak gerçekleşti.
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