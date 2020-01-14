Hazine'nin bugün gerçekleştirdiği kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45 olarak gerçekleşti.

Hazine'nin Ocak ayı iç borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği değişken faizli 7 yıllık tahvilin yeniden ihracında da ortalama fiyat 102.244 lira dönemsel faiz yüzde 7.17 olarak belirlendi.

Buna göre, kuponsuz tahvil ihalesinde net satış 3 milyar 587 milyon lira, nominal teklif 8 milyar 226.6 milyon lira, değişken faizli 7 yıllık tahvilde ihalede net satış 1 milyar 819.9 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 397 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kuponsuz tahvilin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı 1 milyar 800 milyon lira, değişken faizli 7 yıllık tahvilin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılara ROT satışı 1 milyar 185 milyon lira, kuponsuz tahvilde ROT teklifi 4 milyar 502.8 milyon lira, kamulara satış 450 milyon lira ve değişken faizli 7 yıllık tahvilde ROT teklifi 2 milyar 365 milyon lira, kamulara satış 450 milyon lira oldu.