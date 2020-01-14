Kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45 - Son Dakika Ekonomi

Kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45

6 saat önce

Hazine'nin bugün gerçekleştirdiği kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45 olarak gerçekleşti.

Kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45, System.String[]

Hazine'nin bugün gerçekleştirdiği kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45 olarak gerçekleşti.

Hazine'nin Ocak ayı iç borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği değişken faizli 7 yıllık tahvilin yeniden ihracında da ortalama fiyat 102.244 lira dönemsel faiz yüzde 7.17 olarak belirlendi.

Buna göre, kuponsuz tahvil ihalesinde net satış 3 milyar 587 milyon lira, nominal teklif 8 milyar 226.6 milyon lira, değişken faizli 7 yıllık tahvilde ihalede net satış 1 milyar 819.9 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 397 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kuponsuz tahvilin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı 1 milyar 800 milyon lira, değişken faizli 7 yıllık tahvilin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılara ROT satışı 1 milyar 185 milyon lira, kuponsuz tahvilde ROT teklifi 4 milyar 502.8 milyon lira, kamulara satış 450 milyon lira ve değişken faizli 7 yıllık tahvilde ROT teklifi 2 milyar 365 milyon lira, kamulara satış 450 milyon lira oldu.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor
Günlük burç yorumları 14 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi? Diyanet'ten merak edilen soruya yanıt geldi Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 22:41:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 10.45 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]