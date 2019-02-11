Son Dakika Haberleri: Kur 5.25 civarında, bu hafta yoğun veri gündemi izlenecek

Kur 5.25 civarında, bu hafta yoğun veri gündemi izlenecek

25 dakika önce

Dolar kuru güne 5.25 civarında yatay seyirle başlarken bu hafta; sanayi üretimi, işgücü istatistikleri, bütçe gerçekleşmeleri, Brexit süreci, Hazine ihalesi ve S&P'nin kredi not değerlendirmesi izlenecek.

Kur 5.25 civarında, bu hafta yoğun veri gündemi izlenecek, System.String[]
Dolar kuru güne 5.25 civarında yatay seyirle başlarken bu hafta; sanayi üretimi, işgücü istatistikleri, bütçe gerçekleşmeleri, Brexit süreci, Hazine ihalesi ve S&P'nin kredi not değerlendirmesi izlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:37 

Ekonomi
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