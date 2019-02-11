Kur 5.25 civarında, bu hafta yoğun veri gündemi izlenecek
25 dakika önce
Dolar kuru güne 5.25 civarında yatay seyirle başlarken bu hafta; sanayi üretimi, işgücü istatistikleri, bütçe gerçekleşmeleri, Brexit süreci, Hazine ihalesi ve S&P'nin kredi not değerlendirmesi izlenecek.
Dolar kuru güne 5.25 civarında yatay seyirle başlarken bu hafta; sanayi üretimi, işgücü istatistikleri, bütçe gerçekleşmeleri, Brexit süreci, Hazine ihalesi ve S&P'nin kredi not değerlendirmesi izlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:37
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