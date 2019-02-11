Son Dakika Haberleri: Kur'an'a Hizmet Derneği İstişare Toplantısı Yaptı

Kur'an'a Hizmet Derneği İstişare Toplantısı Yaptı

2 gün önce

Kur'an'a Hizmet Derneği, derneğin eğitim faaliyetlerinde görev alan kişilere yönelik kahvaltılı istişare toplantısı yaptı.

Kur'an'a Hizmet Derneği İstişare Toplantısı Yaptı, System.String[]
Kur'an'a Hizmet Derneği, derneğin eğitim faaliyetlerinde görev alan kişilere yönelik kahvaltılı istişare toplantısı yaptı.

Kur'an'a Hizmet Derneği, derneğin eğitim faaliyetlerinde görev alan kişileri bir araya getirdi. Kahvaltılı toplantıda, derneğin ilim ve eğitim alanında yapılması planlanan faaliyetleri konuşuldu.

Dernek Başkanı Bünyamin Ertekin'in açılış konuşması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son buldu. Konak Polis Evinde düzenlenen toplantıya; AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mehmet Tahir Bütün, Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Manisa Kırkağaç İlçe Spor Müdürü Mehmet Doruklu, Foça İlçe Spor Müdürü Emre Şahin, Konak Halk eğitim Müdür Yardımcısı Mete Sezgin, Doç. Dr. Tansu Değirmenci, Araştırmacı Yazar Bülent Civan, Gazeteci Yazar Abdullah Kocabaş, Hayat Vakfı Başkanı Abdullah Peköz, Kasiad Başkanı Murat Yaman, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kahvaltılı istişare toplantısı esnasında, toplantının yapıldığı mekanda olan TBMM Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Avukat Mihrimah Belma Satır da, programa katılanlar arasında yer aldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

Milletvekili, Konak, İzmir, Güncel
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