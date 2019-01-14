Kur'an'a Hizmet Derneği Karabağlar
temsilciliği açıldı.
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle
, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin de derneğin mensubu olduğunu, derneğin bugüne kadar yaptığı hayırlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak her zaman sıkıntılarını paylaşıp çözüm noktasında elinden geleni yaptığını belirtti.
Bekle, açılan yeni temsilciliğin daha fazla vatandaşa ulaşacağına inandığını ifade etti.
Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin ise dünyanın en güzel duygularından birinin hayırlara vesile olmak olduğunu, dernek olarak hayırlara vesile oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.
Açılışa, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan
, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Milliyetçi Hareket Partisi
Karabağlar İlçe Başkanı İbrahim Uğur
ve birçok dernek üyesi de katıldı.
Temsilcilik, duaların okunmasının ardından hizmete açıldı.