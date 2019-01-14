Son Dakika Haberleri: Kur'an'a Hizmet Derneği Karabağlar Temsilciliği Açıldı

Kur'an'a Hizmet Derneği Karabağlar Temsilciliği Açıldı

56 dakika önce

Kur'an'a Hizmet Derneği Karabağlar temsilciliği açıldı.

Kur'an'a Hizmet Derneği Karabağlar Temsilciliği Açıldı, System.String[]
Kur'an'a Hizmet Derneği Karabağlar temsilciliği açıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin de derneğin mensubu olduğunu, derneğin bugüne kadar yaptığı hayırlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak her zaman sıkıntılarını paylaşıp çözüm noktasında elinden geleni yaptığını belirtti.

Bekle, açılan yeni temsilciliğin daha fazla vatandaşa ulaşacağına inandığını ifade etti.

Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin ise dünyanın en güzel duygularından birinin hayırlara vesile olmak olduğunu, dernek olarak hayırlara vesile oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Açılışa, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Milliyetçi Hareket Partisi Karabağlar İlçe Başkanı İbrahim Uğur ve birçok dernek üyesi de katıldı.


Temsilcilik, duaların okunmasının ardından hizmete açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:49 Kaynak: AA

İzmir, Karabağlar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı Kimlikte Kızıyla Kardeş Olan Suriyeli Anneden DNA Testi İstendi

Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:45:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kur'an'a Hizmet Derneği Karabağlar Temsilciliği Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]