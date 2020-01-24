Kur'an'a Hizmet Derneğinden öğrencilere yarıyıl kampı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kur'an'a Hizmet Derneğinden öğrencilere yarıyıl kampı - Son Dakika

Kur'an'a Hizmet Derneğinden öğrencilere yarıyıl kampı

6 saat önce

Kur'an'a Hizmet Derneği tarafından yoğun geçen eğitim öğretim yılının ilk yarısının ardından, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan imam hatip okulları öğrencilerine Manisa Şehzadeler Gençlik Spor Kampında yarıyıl kampı düzenlendi.

Kur'an'a Hizmet Derneğinden öğrencilere yarıyıl kampı, System.String[]

Kur'an'a Hizmet Derneği tarafından yoğun geçen eğitim öğretim yılının ilk yarısının ardından, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan imam hatip okulları öğrencilerine Manisa Şehzadeler Gençlik Spor Kampında yarıyıl kampı düzenlendi.


Yarıyıl tatilinin başlaması ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinde, farklı ilgi alanlarına yönelik çocuk ve gençlik kampları düzenlenirken Kur'an'a Hizmet Derneği de yoğun geçen eğitim öğretim yılının ilk yarısının ardından İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İmam Hatip okullarında okuyan çocuklara, Manisa Şehzadeler Gençlik Spor Kampında yarıyıl kampı düzenledi.


Dernek Başkanı Bünyamin Ertekin önderliğinde kampta yaklaşık 100 öğrenciyi ağırlanırken, tatili doğayla iç içe geçirme fırsatı bulan gençler, eğitici yönü ön planda tutulan faaliyetlerden, voleybol, basketbol, okçuluk, halk oyunları, el sanatları, müzik, yüzme, paintball, futbol, ip parkuru, masa tenisi, sokak oyunları, kaya tırmanma, geziler ve manevi eğitim ile dolu dolu bir hafta geçirdi.


Öğrenciler, düzenlenen turlar ile Manisa merkez, Şehzadeler, Yunus Emre ve Soma ilçelerinin tarihini ve kültürel değerlerini de tanıma fırsatı buldu. - İZMİR

Şehzadeler, Manisa, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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