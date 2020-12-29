Kur'an aşkıyla takdir toplayan görme engelli Hamide Özbek hafızlık belgesini aldı - Son Dakika

Afganistan'daki iç karışıklıklardan kaçarak geldiği Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim tutkusuyla takdir toplayan 23 yaşındaki Özbek uyruklu görme engelli Hamide Özbek, hafızlık belgesini almanın mutluluğunu yaşadı.

Ülkesinde yarım kalan hafızlığını Kırşehir'de tamamlayan Özbek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Hafızlık Tespit Sınavı'nı kazanarak belge almaya hak kazandı.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, müftülük binasında düzenlenen törende Özbek'in hafızlık belgesini takdim etti.

Hamide Özbek, törende yaptığı konuşmada, ülkesinde hafızlığa başladığını, iç karışıklık çıkması üzerine de ailesiye Kırşehir'e geldiklerini belirtti.

Burada hafızlık eğitimine devam ettiğini anlatan Özbek, "Küçük yaşlardan itibaren hafızlığıma başladım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi ve ezberlemeyi çok istiyordum. Türkiye'ye gelirken Kur'an-ı Kerim'imi akarsuya düşürdüm. Kırşehir İl Müftülüğü yetkilileri bana çok yardımcı oldu. Bana görme engelliler için olan Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim hediye ettiler." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Yaman da yoğun bir gayret sonunda hafızlık belgesi almaya hak kazanan Özbek'i tebrik etti.

Hamide'nin emeğinin karşılığını aldığını vurgulayan Yaman, "Çok çalıştı, gayret etti ve hafızlık ile taçlandı. Tabi bu emekte hocalarımızın katkısı da çok, onlara da çok teşekkür ediyorum. Kırşehir İl Müftülüğü olarak hafızlığa ve hafızlarımıza çok önem veriyoruz. Hafızlık makamı dünyada kıyaslanamayacak kadar yüce bir makamdır." değerlendirmesinde bulundu.