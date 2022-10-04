İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı

04.10.2022 15:51

İzmir'in Çiğli ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdikleri anı cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştıkları belirlenen Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

26 Eylül tarihinde İzmir'de çekildiği belirlenen ve sosyal medyaya düşen görüntüler, büyük infial yarattı. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çekilen görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİLER

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. Şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülere ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Yüzlerce kullanıcı şahısların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

2 KİŞİ HEMEN GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet'in 2 kişinin kimliklerini tespit ettiğini ve savcılık kararıyla şahısların gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar..."

HATIRLAMADIKLARINI SÖYLEDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan gözaltına alınan Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz, sevk edildikleri adliyede, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı. İkilinin savcılığa verdiği ifadede, videoyu çektikleri sırada alkollü olduklarını ve olayı hatırlamadıklarını, durumun farkına vardıklarında videoyu sildiklerini söyledikleri öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı - Son Dakika
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