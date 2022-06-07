Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerle ilgili disiplin işlemi başlatılmıştı: Cumhuriyet Savcılığı da devreye girdi - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerle ilgili disiplin işlemi başlatılmıştı: Cumhuriyet Savcılığı da devreye girdi

07.06.2022 14:42

Antalya'daki bir lisede gençlerin Kur'an-ı Kerim'e tekme atması büyük tepki çekerken öğrenciler disipline sevk edilmişti. Antalya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili işlem başlatıldığı belirtilerek adli sürecin devam ettiği bilgisi verildi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya atıp tekmeyle savurması büyük tepki çekti. Antalya Valiliği, Kuran-ı Kerim'e tekme atan gençlerin yer aldığı ve sosyal medyada tepki toplayan paylaşım üzerine bir açıklama yayınladı.

"CUMHURİYET SAVCILIĞI İŞLEMLERE BAŞLADI"

Valilik tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın/yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Serik'te Kuran-ı Kerim'e Tekme Atıldı" başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İlimiz Serik Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin Kuran-ı Kerim'e tekme atmaları sonucu başlatılan çok yönlü soruşturma neticesinde öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığınca işlemlere başlanmış ve adli süreç devam etmektedir.

"MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ"

İdari olarak ise; öğrencilerle ilgili disiplin işlemleri başlatılmış, konuyla ilgili inceleme/soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir"

YORUMLAR
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Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi Lisede kaydedilen görüntü tepki çekti! Kur'an'ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepkiler çığ gibi büyüyor Lisede kaydedilen görüntü tepki çekti! Kur'an'ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepkiler çığ gibi büyüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerle ilgili disiplin işlemi başlatılmıştı: Cumhuriyet Savcılığı da devreye girdi - Son Dakika

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