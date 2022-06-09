Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayı hakkında İl Milli Eğitim'den açıklama: Kurul sonrası nihai karar çıkacak

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya atıp tekmeyle savurması büyük tepki çekti. Kamuoyunda büyük tepki toplayan olayın ardından Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, bir video çekerek kendini savundu.

"KUR'AN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Selamın aleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ınıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-anı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" sözlerine yer verdi.

"KURULDA GÖRÜŞÜLDÜKTEN SONRA NİHAİ KARAR ORTAYA ÇIKACAK"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan da Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantısında düzenlediği toplantıda Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kutsal değerlere yönelik yapılan bu tarz olayları tasvip etmediklerini ve kınadıklarını bildiren Çalışkan, "Konuyla alakalı öğrenciler iş ve işlemleri okul disiplin kurulunda görüşüldü. Okul disiplin kurulundan dosya görüşülmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'na gönderildi. Burada dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok. Kurulda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak" dedi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan

"KARARA BAĞLANINCA BAKANLIK AÇIKLAMA YAPACAKTIR"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Çalışkan, "Konuyla ilgili kişilerin aldıkları cezaları biz tamamladıktan sonra bakanlığa göndereceğiz. Bakanımızda süreci yakından takip ediyor. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek istedik. Şuan herhangi bir şekilde neticeye bağlanmış bir karar yok. Disiplin Kurulunda konu görüşüldükten sonra konu bir karara bağlanacak. Karar ne olursa olsun bu kararı bakanlığa göndereceğiz. Bir karar bağlanınca bakanlığımız net bir açıklama yapacaktır. Bu konuda ilgili muhatabı gereken cezayı alacak. Kutsallarımıza yönelik bu tarz olayları tasvip etmiyor ve kınıyoruz" açıklamalarında bulundu.