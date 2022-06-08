Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi

08.06.2022 18:14
Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi

Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran: "Toplumun değerlerini zedeleyen, insanların hassasiyetlerine, sinir uçlarına dokunan yaklaşımların, açık edilen nahoş görüntülerin önüne geçilmesinin;

Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran: "Toplumun değerlerini zedeleyen, insanların hassasiyetlerine, sinir uçlarına dokunan yaklaşımların, açık edilen nahoş görüntülerin önüne geçilmesinin; sosyal medya mecralarıyla ilgili olarak ciddi bir şekilde adım atılmasının zamanı geldi"

ANTALYA Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Serik'te Kur'an'ı-Kerim'e tekme olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezasının verildiğini belirtti.

Miran, sendika binasında düzenlenen toplantıda Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Lisede 11. sınıf öğrencilerinin bir ders sınavından sonra boş kalan sınıfta arkadaşları arasında şakalaşırken bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i atıp diğerinin tekme vurmasının geçiştirilecek bir hadise olmadığının altını çizen Miran, "Son dönemde sık sık rastladığımız, dikkat çekmek, gündeme gelmek, sosyal medya hesaplarının daha fazla tıklanması amacıyla başvurulan yollar, paylaşılan görüntüler, bazısı ölümle biten çekimler, üzerinde daha fazla durulması, dur denilmesi gereken bir noktaya varmıştır. Sıklıkla yaşanan ve toplumun değerlerini zedeleyen, insanların hassasiyetlerine, sinir uçlarına dokunan yaklaşımların, açık edilen nahoş görüntülerin önüne geçilmesinin; sosyal medya mecralarıyla ilgili olarak ciddi bir şekilde adım atılmasının zamanı gelmiş hatta geçmiştir" dedi.

"3 öğrenciye örgün eğitim dışı"

Serik'te meydana gelen, bilinçli, kötü niyetli hatta provokasyon olma ihtimali de bulunan bu olayın detaylı bir şekilde soruşturulmasını isteyen Miran, "Okul içinde meydana gelen bu hadisenin bir öğrenci tarafından kameraya alınması ise, cep telefonlarının okul ortamına ve sınıfa sokulmaması yönünde tedbir alınmadığını göstermektedir. İlgili öğrenciler ve sorumluluğu olan herkes hakkında gerekli işlemler bir an evvel yapılmalı; bu ve benzeri iğrençliklerin bir daha cereyan etmemesi için gereken ne varsa yapılmalıdır. Bu çirkin ve kabul edilemez davranış, göz ardı edilmemesi gereken olay bir kez daha göstermiştir ki eğitim sistemimizde yolunda gitmeyen, yanlış ve eksik olan bir şeyler var. İnanç değerlerimize, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılıyorsa, bu toplumda yaşayıp kendi değerlerine yabancı bireyler yetişiyorsa, eğitimde amaçlananın ne olduğunun sorgulanması, yapılması gerekip de yapılmayanların üzerinde durulması, müfredatın bu bağlamda yeniden elden ve gözden geçirilmesi elzemdir" diye konuştu.

Miran, Kur'an'ı- Kerim'e tekme olayına karşılan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezasının verildiğini sözlerine ekledi.

Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi
Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi
Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi
Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi

YORUMLAR
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Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı! Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı! 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Antalya, Eyüp, Güncel, Son Dakika

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