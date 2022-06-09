Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda - Son Dakika
Üye Girişi

Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda

09.06.2022 10:49
Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda

Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan: "İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda, dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok.

Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan: "İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda, dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok. Kurulda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak"

ANTALYA Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Serik'te Kur'an'ı-Kerim'e tekme olayına karışan 3 öğrenciyle ilgili olarak, " İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda, dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok. Kurulda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak" dedi.

Çalışkan, Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantısında düzenlediği toplantıda Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kutsal değerlere yönelik yapılan bu tarz olayları tasvip etmediklerini ve kınadıklarını bildiren Çalışkan, " Konuyla alakalı öğrenciler iş ve işlemleri okul disiplin kurulunda görüşüldü. Okul disiplin kurulundan dosya görüşülmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'na gönderildi. Burada dosya henüz görüşülmedi ve neticeye bağlanan bir karar yok. Kurulda görüşüldükten sonra nihai karar ortaya çıkacak" dedi.

"Neticeye bağlanan bir karar yok"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Emre Çalışkan," Konuyla ilgili kişilerin aldıkları cezaları biz tamamladıktan sonra bakanlığa göndereceğiz. Bakanımızda süreci yakından takip ediyor. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek istedik. Şuan herhangi bir şekilde neticeye bağlanmış bir karar yok. Disiplin Kurulunda konu görüşüldükten sonra konu bir karara bağlanacak" ifadelerini kullandı.

"Gereken cezayı alacak"

Öğrencilere yönelik neticeye bağlanan bir karar olmadığına değinen Emre Çalışkan " Karar ne olursa olsun bu kararı bakanlığa göndereceğiz. Bir karar bağlanınca bakanlığımız net bir açıklama yapacaktır. Bu konuda ilgili muhatabı gereken cezayı alacak. Kutsallarımıza yönelik bu tarz olayları tasvip etmiyor ve kınıyoruz" açıklamalarında bulundu.

YORUMLAR
500
Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışı cezası verildi Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı! Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı! Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerle ilgili disiplin işlemi başlatılmıştı: Cumhuriyet Savcılığı da devreye girdi Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrencilerle ilgili disiplin işlemi başlatılmıştı: Cumhuriyet Savcılığı da devreye girdi
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:47 İstanbul'da kiliseyi karıştıran olay: Çocukların kapıya attığı cam şişe panik yarattı
10:45 Gram altının fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor!
10:30 ABD Başkanı Biden'ı megafonla protesto eden kadın polisin sert müdahalesiyle karşılaştı!
10:26 Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı
10:22 ABD'den Türkiye'nin Suriye harekatına dair açıklama: Diplomatik çabalarımızı artırdık, üst düzey temaslarda bulunduk ancak Türkiye geri adım atmıyor
10:08 Çocuk doğurduğunu iddia eden trans fenomen Mükremin Gezgin sessizliğini bozdu: "Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor?
10:04 Hayvanat Bahçesi'nde korku dolu saniyeler! Orangutan bacağından kilitlediği adamı rehin aldı
09:57 Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert sözler: Tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere pabuç bırakmam
09:19 Dişçi randevusu sorununa çözüm geliyor! Aile diş hekimliği sistemi hayata geçiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 10:53:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayına karışan 3 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Disiplin Kurulu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement