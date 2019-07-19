Son Dakika Haberleri: Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincisi öğrencilerle bir araya geldi
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Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincisi öğrencilerle bir araya geldi

30 dakika önce

2008 Türkiye Kur'an-ı Kerimi güzel okuma birincisi Adıyamanlı Kurra Hafız Ahmet Dinç, kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincisi öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]
2008 Türkiye Kur'an-ı Kerimi güzel okuma birincisi Adıyamanlı Kurra Hafız Ahmet Dinç, kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Adıyaman Saltoğlu Camisinde yaz dönemi kuran kursu öğrencileri ile bir araya gelen 2008 Türkiye Kur'an-ı Kerimi güzel okuma birincisi Adıyamanlı Kurra Hafız Ahmet Dinç, kuran ziyafeti verdikten sonra, çocukların sorularını cevapladı ve onlara nasihatlerde bulundu.

Adıyamanlı olmasından dolayı ayrıca gurur duyduğunu belirten Hafız Dinç, çocuklara ve kendisini davet eden Saltoğlu Cami İmam Hatibi Arif Kılıç'a ayrıca teşekkür etti. - ADIYAMAN
Ahmet Dinç, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:10 Kaynak: İHA
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