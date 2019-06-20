Son Dakika Haberleri: Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar
Son Dakika Güncel Haber

Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar

1 saat önce

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında erkek görevliler arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali Kars'ta gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar, System.String[]
"Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında erkek görevliler arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali Kars'ta gerçekleştirildi.
Evliya Camisi'nde düzenlenen yarışmanın bölge finaline, Kars, Ağrı, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane ve Ardahan'dan imam hatipler ve müezzin kayyımları katıldı.
İmam hatipler ve müezzin kayyımları Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.
Bölge finalinde, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya birincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu üyesi Yaşar Çuhadar, Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Doğan, Susuz İlçe Müftüsü Ümit Kartal ve Kur'an-ı Kerim öğreticisi Kemalettin Baysal'dan oluşan jüri yarışmacıları değerlendirdi.
Çuhadar, burada yaptığı konuşmada, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma bölge finalinin Kars'ta yapıldığını söyledi.
Yarışmaya katılanlara teşekkür eden Çuhadar, jürinin yaptığı oylama sonucu Erzincan'dan Yunus Emre Kılıç'ın birinci, Gümüşhane'den İsrafil Uluş'un ikinci, Bayburt'tan Mustafa Yılmaz'ın ise üçüncü olduğunu kaydetti.
Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve vatandaşlar da yarışmayı takip etti.
Yarışmanın ardından Öksüz, Çuhadar ve Eviş, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.
Program, 6 yıl önce Fas'taki uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olan Çuhadar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:37 Kaynak: AA
Gümüşhane, Bayburt, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor 460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:45:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]