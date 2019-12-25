Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi, System.String[]

Malatya'da Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması düzenlendi.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Din Eğitimi Şube Müdürü Behçet Bakır katıldı. Yarışmaya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma kategorisinde, Malatya'daki 13 imam hatip lisesi, Hafızlık kategorisinde ise 3 imam hatip lisesi iştirak etti.


Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen yarışma izleyicilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı. Yapılan yarışmada, 5 kişilik jüri üyesinin değerlendirmeleri sonucu iki farklı kategoride ilk üç derece şu şekilde belirlendi:


Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Kategorisi birinci Avni Kiğılı İmam Hatip Lisesinden Ayşe Altındağ


İkinci Rabia Hatun Kız İmam Hatip Lisesinden Nisanur Beler ve üçüncü Turgut Özal Kız İmam Hatip Lisesinden Semanur Avşar oldu.


Hafızlık Kategorisinde, birinci Sadreddin Konevi İmam Hatip Lisesinden Beyzanur Akdağ, ikinci Rabia Hatun Kız İmam Hatip Lisesinden Rüveyda Yardım ve üçüncülüğü ise Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Lisesinden Beşire Öztürk elde etti.


İlk 3 dereceye giren öğrenciler İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Behçet Bakır ve Fatih Erdim ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Karakuş tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:43 Kaynak: İHA
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