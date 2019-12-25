Kur-an'ı Kerim-i güzel okuma yarışması Gediz'de yapıldı - Son Dakika

Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törende, dereceye giren öğrencilere, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak çeşitli hediyeler dağıttı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen Genç Sada Kur-an'ı Kerim-i Güzel Okuma, Genç Bilaller Ezanı Okuma ile Genç Muhafızlar Hafızlık yarışmalarında dereceye girenler törenle ödüllerini aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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