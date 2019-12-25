Kur-an'ı Kerim-i güzel okuma yarışması Gediz'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kur-an'ı Kerim-i güzel okuma yarışması Gediz'de yapıldı - Son Dakika

Kur-an'ı Kerim-i güzel okuma yarışması Gediz'de yapıldı

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen Genç Sada Kur-an'ı Kerim-i Güzel Okuma, Genç Bilaller Ezanı Okuma ile Genç Muhafızlar Hafızlık yarışmalarında dereceye girenler törenle ödüllerini aldı.

Kur-an'ı Kerim-i güzel okuma yarışması Gediz'de yapıldı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen Genç Sada Kur-an'ı Kerim-i Güzel Okuma, Genç Bilaller Ezanı Okuma ile Genç Muhafızlar Hafızlık yarışmalarında dereceye girenler törenle ödüllerini aldı.

Gediz Belediyesi Kültür Salonu'ndaki yarışmaya AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, AK Parti'li Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, aynı zamanda jüri üyesi olan İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Genç Sada Kur-an'ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ercan Coşgun birinci, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ramazan Yıldırım ikinci, Kütahya Merkez Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Salih Özgül üçüncü oldu. Genç Bilaller Ezanı Okuma Yarışması'nda Kütahya Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Abdullah Hazırlar birinci, Kütahya Merkez Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muharrem Güngör ikinci, Kütahya Merkez Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Öncü ise üçüncülüğü elde etti. Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nda birinciliği Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Saad Elsalih, ikinciliği Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yasin Üstün, üçüncülüğü ise  Kütahya Merkez Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ramazan Işık elde etti.

Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törende, dereceye giren öğrencilere, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak çeşitli hediyeler dağıttı.


Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
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