Üye Girişi
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı - Son Dakika

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

26.09.2021 13:57
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen yarışma finaline katılan Erbaş, önce il birincileri daha sonra bölge birincilerinin seçildiğini, bugün de Türkiye birincisinin seçileceğini kaydetti.

Erbaş, "Öğrencilerimiz tilavetlerini yaptılar. Şimdi de bu birincileri bütün milletimizle paylaşıyoruz. Allah teala, güzel sesi herkese nasip etmez, güzel ses bir nimettir. Gençlerimiz, Kur'an kursu öğrencilerimiz bu hayırlı işi vaktiyle yaptılar, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler, bir kısmı hafız oldu. Şimdi de bu birikimlerini bütün milletimizle paylaşıyorlar." diye konuştu.

Yarışmanın Türkiye birincisi Kütahya'dan Fatih Süngü, ikincisi Adana'dan Fatih Gökdal, üçüncüsü ise Samsun'dan katılan Erdoğan Hokka oldu.

Yarışmacıları tebrik eden Erbaş, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Fatih, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi 14:35 İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı: Yağışlı hava 5 gün boyunca sürecek 14:23 Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı: Yağışlı hava 5 gün boyunca sürecek Her şey saniyeler içinde oldu! Yardım etme bahanesiyle iş arkadaşının telefonunu alıp 64 bin lira kredi çekti 13:48 Her şey saniyeler içinde oldu! Yardım etme bahanesiyle iş arkadaşının telefonunu alıp 64 bin lira kredi çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak 13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi 12:23 Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi 11:53 Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi
İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı 11:45 İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım 09:37 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

Son Dakika Haberleri
14:35 İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi
14:23 Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı: Yağışlı hava 5 gün boyunca sürecek
14:13 Beşiktaş'ta sevindiren haber! Batshuayi ve Teixeira'nın tedavileri tamamlandı
14:04 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin haberleri
14:02 Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, 1 yıl önce evlendiği basketbolcu eşinden boşandı
13:22 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak
12:25 Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı
12:23 Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi
11:47 DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler
Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi         
14:52
Fenerbahçe, Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü Fenerbahçe, Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü         
14:33
Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, 1 yıl önce evlendiği basketbolcu eşinden boşandı Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, 1 yıl önce evlendiği basketbolcu eşinden boşandı         
14:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var         
13:22
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük         
13:18
Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
12:22
DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler         
11:48
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 14:59:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement