Son Dakika Haberleri: 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Kütahya'da yapıldı
Son Dakika Yerel Haber

'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Kütahya'da yapıldı

1 saat önce

'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Kütahya'da yapıldıKÜTAHYA - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali' Kütahya'da yapıldı.

'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Kütahya'da yapıldı
KÜTAHYA - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali' Kütahya'da yapıldı.
Ulu Camii'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 7 bölgesinde düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrenciler katıldı.
Yarışmada, juri üyeleri Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek,
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk'ün değerlendirmeleri sonucu Doğukan Yeğin birinci, Ömer Baydar ikinci ve Mehmet Hakan Doğan üçüncü oldu.
Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yarışmaya katılan öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini tebrik ettiğini dile getirdi.
Yarışmaya katılan öğrencilerin ödülleri Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından takdim edildi.
'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Kütahya'da yapıldı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:48 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Kütahya, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 21:14:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Kütahya'da yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]