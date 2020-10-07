Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kuran'ı anlama programları başlattık - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, " Kuran-ı Kerim'i okumak, onu anlamaya, onu yaşamaya açılan bir kapıdır. Kuran kurslarımızda Kuran'ı anlama programlarını başlattık" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 'Evimizin Neşesi Kur'an Sesi' başlığıyla online olarak düzenlediği 'Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması' ödül töreni Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Erbaş, Kuran-ı Kerim'i okumanın ve dinlemenin bir ibadet olduğunu ifade etti. Erbaş, "Kuran-ı Kerim'i okumak, onu anlamaya, onu yaşamaya açılan bir kapıdır. Esas hedef nedir, anlamak ve yaşamak. Bunun gayreti içerisindeyiz. Kur'an kurslarımızda Kuran'ı anlama programlarını başlattık. Nihai hedef yaşamak. Kuran'da Cenab-ı Hak bütün insanlığa neyi emrediyorsa onu yapmak, hangi şeylerden uzak durmamızı istiyorsa onlardan uzak durmak; ama okumadan olmuyor, önce okuyacağız ki anlayacağız, anlayacağız ki yaşayacağız" diye konuştu.

Yarışmanın salgın nedeniyle online olarak gerçekleştirildiğini kaydeden Erbaş, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarının yarışmacılar açısından bir nevi eğitim de olduğuna dikkat çekerek "Burada hocalarımızın, jüri üyelerimizin her gencimiz Kuran-ı Kerim'i okuduktan sonra yaptığı müzakereler bir talim, bir tecvit, bir kıraat dersidir. Jüriyi oluşturan, emek veren hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar nice gencin Kuran-ı Kerim'in daha güzel, usulüne ve kıraatine uygun okunması noktasında çok güzel dersler verdiler" dedi.JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ GÖRME ENGELLİ YUSUF ÇELİK'E

Konuşmasının ardından Erbaş, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Üç kategoride düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 3 binin üzerinde çocuk ve genç katıldı. Yarışmada 10-13 yaş arası kız çocuklar kategorisinde Enise Berra Orhan ile 10-13 yaş arası erkek çocuklar kategorisinde Ubeyde Ataseven birinci olurken, 14-18 yaş arası erkek çocuklar kategorisinde Mehmet Ali Sarıtürk ile Necip Fazıl Belge birinciliği paylaştı. Jüri özel ödülüne ise 14-18 yaş arası erkek çocuklar kategorisinde yarışan görme engelli yarışmacı Yusuf Çelik layık görüldü.