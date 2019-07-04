Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali

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Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

Kilosu 8 bin liraya satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi