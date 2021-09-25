Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Kızlar Finali Samsun'da yapıldı - Son Dakika

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Kızlar Finali Samsun'da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Kızlar Finali, Samsun'da gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Kızlar Finali, Samsun'da gerçekleştirildi. Samsun Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen yarışma, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Türkiye'nin 7 bölgesinden öğrencinin katılımıyla düzenlenen yarışmada Kocaeli Gebze Tülin Yıldırım Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Ayşenur Akbaba birinci, Ankara Yenimahalle Nizamiye Camisi Hafize Katırcı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Nur Sena Sebat ikinci, Kahramanmaraş Onikişubat Şerife Yaşar Gölcü Kız Kur'an öğrencisi Sefa Şafak da üçüncü oldu. Yarışma, öğrencilere ödül takdimi ile son buldu.

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