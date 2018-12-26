Son Dakika Haberleri: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

56 dakika önce

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelindeki 7 anadolu imam hatip lisesinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelindeki 7 anadolu imam hatip lisesinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, öğretmenevinin konferans salonunda düzenlenen yarışmada yaptığı konuşmada, yeni nesilleri Kur'an-ı Kerim'e göre geleceğe hazırlamanın önemine değindi.

Kentte yeni imam hatip okullarının açıldığını ifade eden İlci, "Bu okullarımızda okuyan her bir öğrencimiz inanıyorum ki gelecekte bu şehrin aydınlık yüzü olacaktır. Bu anlamda açılan her bir okulumuz bizim için anlamlıdır, değerlidir, hayati bir öneme sahiptir." dedi.

İmam hatip okullarındaki başarılarının her geçen gün arttığını belirten İlci, "Gerek tıp fakültesini kazanan öğrencilerimiz olsun, gerek diğer fakülteleri kazanan öğrencilerimiz olsun bakıyoruz ki birçok öğrencimiz, imam hatip okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizdir. Bu öğrencilerimiz ilimiz adına bir umut ışığı olmaya başladılar." ifadesini kullandı.

Kentteki okul sayısının 70'e yükseldiğini aktaran İlci, çocukların eğitimleri için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Ardından yapılan yarışmada, Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ekrem Sayılgan birinci, Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mevlut Müjdeci ikinci, Muş Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Fatih Yıldırım da üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:56 Kaynak: AA

Metin İlci, Muş, Eğitim
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