Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Başlayan Çocuklar İçin Tören
2 saat önce
Malatya'da Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan çocuklar için tören düzenlendi.
Malatya
'da Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan çocuklar için tören düzenlendi.
İl Müftülüğüne bağlı Fikriye Behçet Kur'an Kursunda eğitim gören ve Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için program yapıldı.
Etkinlikte, yaklaşık 5 ay süren kursu başarıyla tamamlayan çocuklara kurs öğretmenleri tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Programda çocuklar, kursta öğrendikleri ilahileri okudu. Bazı öğrenciler de Kur'an-ı Kerim'den ezberledikleri bazı sureleri okudu.
Etkinliğe çocuklarla aileleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:29 Kaynak: AA
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