Son Dakika Haberleri: Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Başlayan Çocuklar İçin Tören

Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Başlayan Çocuklar İçin Tören

2 saat önce

Malatya'da Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan çocuklar için tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Başlayan Çocuklar İçin Tören, System.String[]
Malatya'da Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan çocuklar için tören düzenlendi.

İl Müftülüğüne bağlı Fikriye Behçet Kur'an Kursunda eğitim gören ve Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için program yapıldı.

Etkinlikte, yaklaşık 5 ay süren kursu başarıyla tamamlayan çocuklara kurs öğretmenleri tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Programda çocuklar, kursta öğrendikleri ilahileri okudu. Bazı öğrenciler de Kur'an-ı Kerim'den ezberledikleri bazı sureleri okudu.

Etkinliğe çocuklarla aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:29 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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