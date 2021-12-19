Ankara'da, Altındağ ve Yenimahalle İlçe Müftülüklerinin düzenlediği Hafızlık İcazet Merasimlerine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve yaşanması için çalışalım" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da, Altındağ İlçe Müftülüğü'nün Melike Hatun Camii'nde, Yenimahalle İlçe Müftülüğü'nün de Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği 'Hafızlık İcazet Merasim'lerine katıldı.

Melike Hatun Camii'nde düzenlenen 'Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinde Rabbimiz, 'Biliniz ki bu hakkında şek ve şüphe olmayan kitaptır. Müttakilere rehberdir. ' buyuruyor. İşte hafızlarımız insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen, bütün insanlara yol gösteren, muttakilerin rehberi olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı ezberlemekle yeryüzünde bir kula nasip olabilecek olan en ulvi işi yaptılar. " diye konuştu.

"Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinde Rabbimiz, 'Biliniz ki bu hakkında şek ve şüphe olmayan kitaptır. Müttakilere rehberdir. ' buyuruyor.

"Yeryüzünün aydınlanması Kur'an ile oluyor"

Kur'an-ı Kerim'in, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak, yeryüzünü aydınlatmak için gönderildiğini kaydeden Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Hafızlarımız, önce hafızalarını Kur'an'la nurlandırıyorlar, aydınlık hale getiriyorlar ve sonra bütün insanlığı Kur'an'la aydınlatıyorlar. Allah Resulü Efendimizin (s. a. s. ) yeryüzünü Kur'an ile aydınlattığını, nurlandırdığını biliyoruz. 23 sene boyunca Kur'an ile insanlığı aydınlattı. Sonra onun talebeleri Ashab-ı Kiram, Medine-i Münevvere'nin binlerce kilometre uzaklarına giderek, önce Kur'an ile ardından Sünnetle, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın dizinin dibinde tahsil etmiş oldukları ilimleriyle insanları aydınlattılar. 25-30 sene içerisinde Kur'an'ın ulaştığı ve Kur'an'ın aydınlattığı yeryüzünün yüzölçümü bir milyon kilometreyi aştı. Bu bir mucizedir. "

"Hafızlar sayesinde Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i korudu ve kıyamete kadar da koruyacağını vaad etti" diyen Başkan Erbaş, "Hafızlarımızın artık hak ettikleri imtihana girerek alacakları icazetnamelerinin üzerinde yazan bir ayet-i kerime var; "Muhakkak Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. " buyuruluyor. Bu Rabbimizin vaadidir. " dedi.

"Kur'an'ın hayat dolu ilkelerini insanlara anlatalım"

Başkan Erbaş, hafızların zekatının hafız yetiştirmek olduğunu belirterek, "Kur'an'a hizmet etmenin farklı yolları vardır. Onun anlaşılması ve yaşanması için ne kadar mücadele ederseniz, hafızlığınızın zekatını o kadar iyi vermiş olursunuz. " ifadelerini kullandı.

Hafızların, Peygamber Efendimizin (s. a. s. ) müjdesine nail olduklarını ifade eden Başkan Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz (s. a. s. ) buyurdu ki; "Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip onu okuyan kimseler, Allah'ın şerefli melekleri ile birliktedirler. " Bu ne büyük bir müjdedir, ne büyük bir mükafattır. " şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, hafızların asıl görevinin hafızlıklarını tamamladıktan sonra başladığına dikkat çekerek, "Onu muhafaza etmek, görmeyen gözlere göstermek, duymayan kulaklara duyurmak, anlamayan kalplere anlatmak bu da sizin ömrünüz boyunca vazifeniz olacaktır. Kur'an'ın hayat dolu ilkelerini, prensiplerini insanlara anlatmak hafızlara ne kadar da güzel yakışır. " diye konuştu.

"Camilerimizin mihrapları, minberleri hafızlarımızla süslensin"

Her Müslümanın, Kur'an'ı okuması, anlaması, yaşaması ve anlatması gerektiğini dile getiren Başkan Erbaş, "Hafızlarımıza bu vazife çok daha fazla yakışıyor. Çünkü onlar yürüyen bir Kur'an'dır. Gönlümüz ister ki, camilerimizin mihrapları, minberleri hafızlarımızla süslensin. " dedi.

Başkan Erbaş, hafızlık yapmak kadar hafızlık yaptırmanın da çetin bir iş olduğunu belirterek, "Hocalarımızı tebrik ediyorum. Annenizi, babanızı tebrik ediyorum. Ne mutlu onlara ki hafız annesi, hafız babası oldular. Hafız kardeşleri oldu. Komşularımıza ne mutlu, onların hafız bir komşusu oldu. Akrabalarınıza ne mutlu, onların hafız akrabaları oldu. " ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 128 hafız öğrencinin icazet belgelerini verdi ve sonrasında hafız öğrenciler ile fotoğraf çektirdi.

110 hafız öğrenci icazetini aldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Melike Hatun Camii'ndeki programdan sonra ise Yenimahalle İlçe Müftülüğü'nün Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği 'Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Erbaş, hafızlığını tamamlayan 60 kız, 50 erkek öğrencinin icazet belgelerini verdi.

Başkan Erbaş, merasimin ardından hafız öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Buradaki programa Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşi Seher Erbaş ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca, Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan ile hafızların aileleri ve hocaları katıldı.