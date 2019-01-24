Son Dakika Haberleri: Kur'an-ı Kerim'in Olduğu Sehpa Yandı, Kur'an-ı Kerim Zarar Görmedi

Kur'an-ı Kerim'in Olduğu Sehpa Yandı, Kur'an-ı Kerim Zarar Görmedi

34 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında Kur'an-ı Kerim'in konulduğu sehpa yandı, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi.

Kur'an-ı Kerim'in Olduğu Sehpa Yandı, Kur'an-ı Kerim Zarar Görmedi, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında Kur'an-ı Kerim'in konulduğu sehpa yandı, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Esenlik Mahallesi'nde bir evde yangın ihbarı alan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangının ardından kül olan sehpanın üstünde bulunduğu öğrenilen Kur'an-ı Kerim zarar görmedi. Amatör kameralar tarafından çekilen fotoğrafta Kur'an-ı Kerim'in zarar görmediğini fark edenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Yangın sonrası evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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