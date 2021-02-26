Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor - Son Dakika

Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor

26.02.2021 10:10

Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor Elazığ'da 70 yaşındaki Halime Şahin, Kur'an-ı Kerim okumak için mahallede açılan okuma yazma kursuna başladı.

Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 70 yaşındaki Halime Şahin, Kur'an-ı Kerim okumak için mahallede açılan okuma yazma kursuna başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini kapsamında kurslar düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hicret Mahallesi Sosyal Tesislerinde muhtarlığında desteğiyle okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik düzenli kurs açıldı. Açılan kurslarda şu ana kadar yaklaşık bin kişi okuma yazma öğrendi. Son açılan kursa da bir çok kadın gibi gençliğinde imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen 7 çocuk 3 torun sahibi 70 yaşındaki Halime Şahin'de katıldı. Şahin, ilerleyen yaşına rağmen içindeki Kur'an-ı Kerim okuma aşkından dolayı okuma yazma kursuna kayıt olurken, azmiyle de örnek oldu.

"Artık harfleri tanıyorum, ismimi yazabiliyorum"

7 çocuk 9 torun sahibi Halime Şahin, "Okuma yazma kursuna gelmemdeki amaç, Kur'an-ı Kerim'i daha rahat öğrenmem. Köyde imkanımız yoktu, okul yoktu. Kızlar da okula gönderilmiyordu. Önceden hiçbir şey bilmiyordum ama öğretmenim sayesinde harflere alışmışım. İnşallah daha iyi yaparım. Artık harfleri tanıyorum, ismimi yazabiliyorum. Allah, hocamdan ve muhtardan razı olsun. Hastaneye gittiğim zaman tabelaları okumak veya bir araba geçtiği zaman üzerindeki yazıları okumak için bunu öğrenmek istiyorum. Diyeceğim o ki, benim gibi yaşımdaki bir insanın böyle bir şeyi öğrenmesi çok iyidir. Eğer insanın kafasını çalıştırırsa, yaşlı da olsa iyi olur ve her şeyi öğrenir. Okumanın yaşı yoktur, her yaşta okunabilir" dedi.

"Okumanın yaşı yoktur, Halime teyze de bunun en güzel örneği"

Ders veren Türkçe Öğretmeni Başak Yıldız ise, "Kadınlar, okuma ve yazma öğrenmek için geldiler. Herhangi bir sebepten ötürü eğitim hakkından geri kalmış bireyler, bu haklarından tekrar faydalanmaya çalışıyor. Şuanda Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla eğitim veriyoruz ve muhtarımız da bu konuda en büyük destekçimiz. Maalesef dezavantajlı bir bölgedeyiz ve bunu avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Çok güzel dönüşler aldık. Halime teyzemizin de dediği gibi, eğitimin bir yaşı yok. Herkes gelip burada faydalanabilir. Halime teyzemiz, özel sebeplerden dolayı eğitim hakkından faydalanamamış. Biz de burada tamamlamaya, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Yine de gördüğünüz gibi kendisi üstesinden gelmeye çalışıyor. Okumanın yaşı yoktur, Halime teyze de bunun en güzel örneği, diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Okuma yazma eğitimleri devam ediyor ve bine yakın eğitim verdik"

Seçildikten hemen sonra mahallenin okuma yazma profilini çıkardıklarını ve çalışmalara başladıklarını aktaran Muhtar Murat Gülbasan ise " Muhtar olduktan sonra, iki tane elaman tuttuk, evleri gezdik. Kaç kişi okuma ve yazma bilmiyor diye ev ev gezerek tespit ettik. Sonrasında ise yaklaşık bin kişi okuma ve yazma bilmiyordu. O nedenden dolayı yaklaşık 10 yıldır açtığımız kursta, okuma yazma eğitimleri devam ediyor ve bine yakın eğitim verdik. Bunların birçoğu da buraya gelmelerindeki amaç, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve bu belgeyi aldıktan sonra kursa da gidiyorlar. 70 yaşındaki ablamıza, 'neden bugüne kadar okula gitmedin' diye sordum. Köyde büyüdüğünü, o zamanın şartları öyle gerektiğini söyledi. Hatta kendisi gelip Kur'an-ı Kerim kursuna gideceğim ama okuma yazmam yok diye gidemiyorum, lütfen beni buraya alın, dedi ve çok duygulandım. Biz de öğretmenimizi aradık, sağ olsun öğretmen gece evine gitti bilgilerini aldı ve şuan bir aydır da kursa geliyor. Okuma ve yazmayı çözüyor, inşallah önümüzdeki dönemde açılacak Kur'an-ı Kerim kursuna kayıt yapacaktır" dedi.

Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor
Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Elazığ, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kur'an-ı Kerim okumak için 70 yaşında okuma yazma öğreniyor - Son Dakika


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