Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye - Son Dakika

Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye

17.03.2021 10:38
Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye, System.String[]

Kur'an-ı Kerim okumak için katıldığı kursta okuma yazma öğrenen 79 yaşındaki Halime Şahin'i Elazığ Valisi Erkaya Yırık eşiyle birlikte evinde ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Kur'an-ı Kerim okumak için katıldığı kursta okuma yazma öğrenen 79 yaşındaki Halime Şahin'i Elazığ Valisi Erkaya Yırık eşiyle birlikte evinde ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini kapsamında Hicret Mahallesi Sosyal Tesislerinde muhtarlığında desteğiyle okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurs açıldı. Açılan kurslarda şuana kadar yaklaşık bin kişi okuma yazma öğrenirken son açılan kursa da bir çok kadın gibi gençliğinde imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen 7 çocuk sahibi 79 yaşındaki Halime Şahin'de katıldı. Şahin, ilerleyen yaşına rağmen içindeki Kur'an-ı Kerim okuma aşkından dolayı okuma yazma kursunun ilk kısmını başarıyla bitirdi. Vali Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, kızı ve torunlarıyla kaldığı evde Halime nineyi ziyaret eden Vali Yırık ve eşi Ayşe Yırık, ona Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Halime nine de, Ayşe Yırık'a el emeğiyle yaptığı çeşitli hediyeler verdi.

Hicret Mahallesinde bulunduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Mahalle muhtarının da gayretleri ile zamanında inşa edilmiş olan Hicret Mahallesi Sosyal Tesisleri var. Burada mahallemizin kadınları bir araya gelmek suretiyle halk eğitim desteğiyle halı dokumadan tutun okuma yazmaya kadar, çocukların da eğlenebileceği alanlarda olmak üzere kadınlarımızın vakit geçirdiği, meslek edinme kurslarının açıldığı bir tesis haline gelmiş. Bu tesiste Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen okuma-yazma kursları başladı ve devam ediyor. Bu kurslarda şuana kadar bine yakın kadınlarımız okuma yazma öğrendi. Son olarak yine birinci seviye Türkçe öğrenmiş. Sonrasın Arapça harfler geçmiş Kur-an'ı Kerim'i okuma pozisyonunda olan 1942 doğumlu Halime Şahin teyzemizin evindeyiz. Ben kendisini tebrik ediyorum. Bu yaşta olsa bile okumanın yazmanın yaşı yok düşüncesi ile bu kursları takip etmiş. Kendisi bu kurslarda başarılı olmuş. Bu başarı neticesinde eşimle birlikte kendisini tebrik etmeye geldik. Allah uzun ömürler versin. Dualarını da eksik etmesinler. Her ne kadar okuma yazmayı yeni öğrenmiş olsa da teyzemiz bir Osmanlı kadınıdır" dedi.

Halime teyzeye azminden dolayı teşekkür eden Ayşe Yırık, "Yaşına rağmen azmini kaybetmemiş. Elazığ halkına ve kadınlarına da örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. İnşallah daha da ilerleyecektir. Diğer kadınlarımıza da örnek olacaktır" diye konuştu.

Eşi ve çocuklarından birinin vefat ettiğini, şuanda 3 oğlu ve 4 kızının olduğunu aktaran Halime Şahin, haftada 2 gün kurslara gittiğini belirterek, "Adımı ve harfleri yazabiliyorum. En çok Kur'an okumayı biliyorum. Kur'an okumak için gittim ve çok uğraştım. Okuma yaşa bakmaz. Bir insan her şeyi bilirse çok güzel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Bunlar millete çok iyilik yaptı. Bunlar olmasaydı biz şimdi ABD'nin altına giderdik. Onlar bize borçlu oldu. Ben onları hep seviyorum. Vali bey bizi ziyaret geldi. Ona ve eşine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bize kıymet verdiler. Hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye
Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye
Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye
Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye
Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye
Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye
Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye
Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye

Emine Erdoğan, Türk Bayrağı, Hicret, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye - Son Dakika


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