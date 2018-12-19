Kur'an-ı ve Ezanı Güzel Okumak İçin Yarıştılar

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Kur'an'ın Genç
Muhafızları Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmalarının Amasya
il finali Merzifon
'da yapıldı.
Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan Kur'an'ın Genç Muhafızları Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmaları Amasya finalinde, öğrenciler dereceye girmek için yarıştı.
Hafızlık yarışmasında Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Samet Duran, ezan okuma yarışmasında da Suluova
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Recep Tayyip
Eğmen birinci oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Merzifon Müftüsü Mustafa Altun
, yaptığı açıklamada, programın anlamına dikkat çekerek, güzel bir etkinlik yapıldığını belirtti.
Yarışmayı, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile ilçe milli eğitim müdürleri, imamlar, öğretmenler de takip etti.