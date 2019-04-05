Son Dakika Haberleri: Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma Merkez Finali Yapıldı

Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma Merkez Finali Yapıldı

1 saat önce

Bilecik'te Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma, Etkili Hutbe ve Ezan'ı Güzel Okuma Merkez Finali yapıldı.

Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma Merkez Finali Yapıldı, System.String[]
Bilecik'te Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma, Etkili Hutbe ve Ezan'ı Güzel Okuma Merkez Finali yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen final, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı. Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, Yenipazar İlçe Müftüsü Şaban Durmuş, Bilecik İl Vaizi Erhan Yılmaz ve Bilecik Ceza Evi Vaizi Ahmet Şimşek'in yaptığı jürinin değerlendirmeleri sonucunda; Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma dalında: Bilecik'in Yenipazar İlçesi Çarşı Camii Müezzin Kayyım Halit Buğra Sağlam, Etkili Hutbe Sunumu dalında; Bilecik merkez İmam Hatip Tatbikat Camii İmam Hatip Yunus Emre Akdemir, Ezanı Güzel Okuma dalında; Bilecik merkez Gölpark Mescidi İmam Hatip Murat Geçvan birinci oldu.

İl Müftüsü Necati Akkuş ve Jüri üyeleri katılımcıları ve dereceye girenleri tebrik ederek yarışmalar sona erdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:36 Kaynak: İHA

Bilecik, Merkez, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları 100,1 Milyar Dolara Yükseldi Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu İş Üstünde Yakalanan Tırnakçıdan Pişkin Sözler: 40 Yıldır Yapıyorum Kardeşim A Haber'in Seçim Analisti Diye Ekrana Çıkardığı İsim, Kebapçı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:39:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma Merkez Finali Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]