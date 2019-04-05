Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma Merkez Finali Yapıldı
1 saat önce
Bilecik'te Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma, Etkili Hutbe ve Ezan'ı Güzel Okuma Merkez Finali yapıldı.
Bilecik
'te Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma, Etkili Hutbe ve Ezan'ı Güzel Okuma Merkez
Finali yapıldı.
Bilecik İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen final, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş
başkanlığında yapıldı. Bilecik İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen
, Yenipazar
İlçe Müftüsü Şaban Durmuş, Bilecik İl Vaizi Erhan Yılmaz
ve Bilecik Ceza Evi Vaizi Ahmet Şimşek
'in yaptığı jürinin değerlendirmeleri sonucunda; Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma dalında: Bilecik'in Yenipazar İlçesi Çarşı Camii Müezzin Kayyım Halit Buğra Sağlam, Etkili Hutbe Sunumu dalında; Bilecik merkez İmam Hatip Tatbikat Camii İmam Hatip Yunus Emre Akdemir, Ezanı Güzel Okuma dalında; Bilecik merkez Gölpark Mescidi İmam Hatip Murat Geçvan birinci oldu.
İl Müftüsü Necati Akkuş ve Jüri üyeleri katılımcıları ve dereceye girenleri tebrik ederek yarışmalar sona erdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:36 Kaynak: İHA
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